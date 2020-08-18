На Харьковщине зарегистрированы 25 несовершеннолетних бизнесменов

15% предпринимателей региона – молодые люди до 30 лет.

В Харьковской области 15% от общего количества предпринимателей – молодые люди в возрасте до 30 лет – 22 635 бизнесменов из 158 162. Среди них 25 граждан, которым не исполнилось 10 лет. Об этом сообщили в ГУ ГНС в Харьковской области.

В то же время основную часть бизнесменов региона составляют более взрослые люди в возрасте от 30 до 45 лет. Их количество – 66 737 или 42% от общего количества.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован рост официальных миллионеров. В Харьковской области миллионные доходы зарегистрировали 616 человек.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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