На Харьковщине значительно выросла задолженность по зарплате

В Харьковской области задолженность по зарплате на 1 июля составила 468,5 млн.грн., что почти на 10 миллионов больше, чем на начало июня.

Как сообщили в облстате, задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 5% и на 1 июля составила 185 миллионов гривен.

Основна часть невыплаченной заработной платы приходится на предприятия промышленности - 62,9% от общей суммы - 116,7млн.гривен.

Зарплату своевременно не получили 10,7 тысяч человек.

Наибольшая задолженность проиходится на предприятия Харькова - 139,8 миллионов.

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