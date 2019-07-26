На харьковском рынке работает полиция и спецназ

На харьковском рынке «Барабашово» сегодня около 11 часов утра были замечены наряды полиции и автобус с отрядом специального назначения.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция отрабатывает территорию торгового центра «Барабашово».

Действия правоохранителей направлены на прекращение конфликтных ситуаций, выявления фактов совершения имущественных преступлений и оздоровления криминогенной ситуации на рынке в целом.

Для отработки территории ТЦ задействованы работники Московского, Киевского отделов полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники батальона полиции особого назначения.

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