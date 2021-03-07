На харьковском заводе “Коммунар” создадут 5000 новых рабочих мест

На территории предприятия в этом году должен заработать индустриальный парк.

Об этом сообщил генеральный директор ГНПП “Объединение “Коммунар” Анатолий Яременко в программе “Информационный вечер” на телеканале Simon.

“Почему возникла идея создания этого индустриального парка. На предприятии есть определенное количество незадействованных мощностей. Полное наличие инфраструктуры, нормальное расположение по логистике для доставки товара, подъезда грузового автотранспорта и незадействованные площади. На предприятии сохранены все необходимые технологии для того, чтобы считать его по праву заводом. Мы имеем свою гальванику, имеем свою малярку – порошковую и мокрую, мы имеем свое литейное производство – как металла, так и пластмассы. То есть зона задействования нашего предприятия остается широкой. Все, что необходимо для того, чтобы продукция выходила с нашего предприятия, мы делаем у себя. Полностью – от заготовки до готового изделия. Поэтому готовы работать и с другими людьми, другими организациями, которые будут к нам приходить”, – сообщил Анатолий Яременко.

Он отметил, что запуск индустриального парка предполагает создание 5000 рабочих мест. “Это то, что обязательно получится”, – сказал гендиректор “Коммунара”.

Создание парка предполагает освобождение его участников от части налоговой нагрузки. Такую возможность дает законодательство Украины о государственно-частном партнерстве – пояснил юрист, депутат Харьковского облсовета Сергей Гладкоскок.

“Это достаточно интересный закон. Там прописано освобождение от земельного налога. А самая большая проблема наших предприятий в городе Харькове, которая тянет большую налоговую нагрузку, – это земельный налог. Кроме того, индустриальный парк предполагает освобождение от таможенного сбора – на ввоз оборудования. То есть если иностранный инвестор хочет работать в нашем индустриальном парке, государство дает ему льготу на ввоз необходимого оборудования”, – пояснил Гладкоскок.

На данный момент индустриальный парк – в стадии оформления документации. Концепцию уже разработали, оформили и согласовали с местными органами власти и Государственным космическим агентством. Авторы идеи уверены, что начало работы парка – ближайшая перспектива.

“У нас стоит задача, чтобы этот парк заработал в этом году”, – подчеркнул Анатолий Яременко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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