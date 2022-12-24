На Харківщині буровики натрапили на перспективні поклади газу

При бурінні розвідувальної свердловини на Коломацькому нафтогазовому родовищі стався газопрояв: жителі найближчих сіл чули шум і відчули запах природного газу. Буровики заявили: це рідкісне явище, що свідчить про великі поклади.

“Ми дійсно зіштовхнулися з непростою виробничою ситуацією. Газопрояви вкрай рідко трапляються під час буріння свердловин, адже більшість українських газових родовищ уже виснажені і не мають таких високих тисків. Ця свердловина безперечно свідчить про те, що ми натрапили на перспективний газовий поклад”, – пояснив директор бурового управління “Укрбургаз” Іван Сушинський.

Джерело: https://t.me/vekha/55839

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