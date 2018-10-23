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На Харківщині фермери не можуть поділити врожай (ВІДЕО)

На Харківщині фермери не можуть поділити врожай (ВІДЕО)

На Первомайщині упродовж декількох днів група невідомих на автівках блокує сільгосптехніку, яка не може виїхати та зібрати врожай.

Причина конфлікту у селищі Картамиш — земля та врожай, який сіяло підприємство «Фермер-агро». До цієї весни паї обробляла інша агрофірма — «Добрий господар», яка навесні розірвала договори оренди паїв з селянами через заборгованість.

Андрій Обора, власник «Фермер-агро»

Я купил это предприятие буквально в апреле или мае месяце, мы заехали, посеяли здесь горох, посеяли ячмень и мы посеяли подсолнечник.

Голова «Доброго господаря» конфлікт не коментує. А ось керівництво «Фермер-агро» стверджує, що на їх врожай зазіхають конкуренти, а спробу рейдерського захоплення на землях Картамишу підтверджують документи. Після того, як «Добрий господар» розірвав з більшістю пайщиків договори через борги, вони уклали нові угоди з двома агрофірмами — «Фермер-агро» та «Щедрі лани Слобожанщини», які й засіяли поля. Селяни, які не перейшли до «Фермер-агро», стверджують, що передача паїв була насильницькою. Через це молодики, які начебто, представляють інтереси «Доброго господаря», й претендують на врожай.

Раїса Дєгтярьова, пайщик «Доброго господаря»

Я не буду казати, що вони погані, і я не буду казати, що вони добрі, бо я їх не знаю. Вони не погані і не добрі. Я залишилась в «Доброму господарі». Я була в «Доброму господарі» і залишилась в «Доброму господарі». І до других підприємств не ходила.

Коли врожай необхідно було збирати й продавати, представники «Доброго господаря» через державну структуру домоглись скасування реєстрації нових договорів. «Фермер-агро» звернулось до господарського суду, який вирішив до розгляду питання права власності на врожай передати його на зберігання тим, хто його засіяв. Проте навіть на підставі рішення суду та за допомогою виконавчої служби «Фермер-агро» поки що не може зібрати зерно та соняшник, а селяни — отримати свій прибуток.

Источник: objectiv.tv

Автор: Катерина Сухомлинова

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