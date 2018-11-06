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На Харківщині конфлікт двох агропідприємств вирішує суд (ВІДЕО)

На Харківщині конфлікт двох агропідприємств вирішує суд (ВІДЕО)

На Первомайщині не можуть поділити землю аби зібрати врожай.

Боротьба між агропідприємствами у селищі Картамиш Первомайського району продовжується в суді. Конфлікт між фірмами «Добрий господар» та «Фермер-агро» відбувся, коли прийшов час збирати врожай. Сіяли соняшник орендатори з «Фермер-агро». Вони отримали паї від селян, які до осені минулого року здавали їх «Доброму господарю». Проте договори були розірвані за згодою сторін через борги орендарів. Спочатку власники «Доброго господаря» з цим погодились. Але потім, як стверджують в «Фермер-агро», незаконно скасували їхні договори оренди через Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав.

Ірина Соколик, представник “Фермер-агро“

ТОВ СП “Добрий господар” і його керівник Камінська Анна Анатоліївна в тому числі, знали про те, що наше підприємство прозоро і відкрито обробляє ці земельні ділянки на законних підставах. Їй це було достовірно відомо.

Геннадій Подвезько, адвокат ТОВ СП “Добрий господар”

Наше предприятие использует исключительно правовые основания для того, чтобы добиться справедливости. Как видите, мы сейчас встречаемся в суде, никаких титушек, я здесь один. Как вы видите, противная сторона здесь: и адвокаты, и пайщики.

На черговому засіданні Господарський суд постановив, що правда на стороні «Фермер-агро» та виконавчої служби, яка діяла в інтересах фірми. Суддя при цьому заявив, що його змушували прийняти протилежне рішення.

Олексій Присяжнюк, суддя Господарського суду Харківської області

На мене чинився тиск як на суддю, як на громадянина і як на батька. Від непрофесійних дій, так званих журналістів деяких Інтернет-видань, страждає моя гідність та репутація. І це стосується – не лише мене, але й моєї неповнолітньої доньки.

Суддя вже повідомив про тиск до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури.

Источник: objectiv.tv

Автор: Катерина Сухомлинова

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Темы: суд, харьков

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