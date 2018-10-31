На Харківщині споживачі мають самостійно обрати електропостачальника (ВІДЕО)

Визначитися потрібно до 11 грудня 2018 року.

В Україні розпочалась енергетична реформа. Розподілом та постачанням електроенергії відтепер будуть займатися різні компанії. Згідно з Законом “Про ринок електричної енергії” в грудні споживачі повинні обрати електропостачальника та укласти два договори, повідомили в “Харківобленерго”.

Лілія Федоренко, начальник інформаційно-аналітичного відділу АК “Харківобленерго”

Распределением, непосредственно доставкой по сетям электроэнергии потребителю должен заниматься оператор системы распределения. Эти функции будут принадлежать АТ “Харьковобэнерго”, как владельцу сети. Это остается монополией.

Відтепер існуватиме три види постачальників: за ринковими цінами, постачальник універсальної послуги та постачальник “останньої надії”.

Лілія Федоренко, начальник інформаційно-аналітичного відділу АК “Харківобленерго”

Право на универсальную услугу имеют бытовые потребители, то есть, население и малые небытовые потребители. Определение “малый небытовой потребитель” Законом Украины описывается как “субъект малой предпринимательской деятельности”, который присоединен к сетям с номинальным напряжением 1 киловольт.

Як пояснює експерт, споживачі, що не змогли обрати собі постачальника автоматично, отримають послугу у постачальника “останньої надії”. Він матиме більш високі тарифи, які регулюються комісією з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Лілія Федоренко, начальник інформаційно-аналітичного відділу АК “Харківобленерго”

Каждый потребитель бытовой получит на руки заявление присоединения к условиям договора на распределение и заявление присоединения отдельно к условиям договора на универсальную услугу.

Для того, щоб укласти договори, споживач може його підписати або оплатити рахунок за спожиту послугу, це також вважатиметься згодою з умовами. У квитанції для сплати тариф буде мати дві частини: за розподіл та постачання електрики. В “Харківобленерго” запевняють, що тарифи для населення не зміняться. Укласти договори потрібно до 11 грудня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бєділо

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