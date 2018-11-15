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На Харківщині спостерігається зростання виробництва у машинобудуванні (ВІДЕО)

На Харківщині спостерігається зростання виробництва у машинобудуванні (ВІДЕО)

Про це зазначила голова облдержадміністрації під час візиту Харківського тракторного заводу.

Керівник області ознайомилася з роботою підприємства, поспілкувалася з його колективом та провела виїзний прийом громадян. Губернаторка зауважила, що з 2017 року, коли вдалося відродити ХТЗ, підприємство постійно завантажене виробництвом.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Маємо нові робочі місця, збільшення заробітної плати і прибуток. Наші трактори купляють, як вітчизняні сільгоспвиробники маючи 25% компенсації із державного бюджету, так і закордонні. Для того, щоб соціальні гарантії на заводі зростали, працюємо разом з керівництвом підприємства щодо розширення ринків збуту та залучення іноземних партнерів та іноземних інвесторів.

Спілкуючись з робітниками, Юлія Світлична запевнила, що завод і надалі матиме підтримку обласного керівництва.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Будем делать все, чтобы расширять рынки сбыта и у вас была работа. А соответственно ХТЗ жил и продолжал жить.

Перебуваючи на заводі, керівник області також провела виїзний прийом громадян. Робітники ХТЗ зверталися до голови ХОДА за допомогою у вирішенні проблем соціально-побутового характеру, питань зі сфер ЖКГ, розвитку інфраструктури тощо. Значна частина звернень стосувалася надання матеріальної допомоги на лікування.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

Новости портала «Весь Харьков»

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