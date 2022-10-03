На Харківщині судитимуть директора підприємства, який самовільно зайняв землі

У 2022 році директор підприємства, що спеціалізується на вирощуванні зернових і бобових культур, самовільно зайняв земельні ділянки загальною площею майже 7 га на території Нововодолазької селищної ради Харківської області. Вказані землі частково належать одному з місцевих підприємств та ще двом особам, повідомляє прокуратура Харківської області.

З метою отримання прибутку обвинувачений вирощував та збирав на землі, яку зайняв без законних підстав, сільськогосподарську продукцію.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи, чоловік заподіяв шкоду підприємству та ще двом людям на суму майже 150 тисяч гривень.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактом самовільного зайняття земельних ділянок (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Дізнання проводили дізнавачі відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости