На Харківщині відбулася зустріч правоохоронців з представниками бізнесу

20 квітня у форматі відеоконференції відбулась робоча зустріч представників правоохоронних органів області, обласної військової адміністрації та Харківської міськради з представниками регіональних бізнес-асоціацій та місцевих підприємств.

Головуючий на зустрічі перший заступник керівника обласної прокуратури Володимир Лимар зазначив, що вказаний захід має на меті запровадження ефективного діалогу правоохоронців з представниками бізнесу, організацію надання фахової інформаційно-консультативної допомоги усім зацікавленим сторонам, а також спрощення комунікації між бізнес-спільнотою та представниками правоохоронної системи. Мета діалогу — запобігання фактам створення штучних перешкод для господарської діяльності та інвесторів, які вкладаються в економіку Харківського регіону. Також прокурор доповів про вжиті прокуратурою заходи з метою недопущення вказаних негативних явищ.

Начальник управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Олександр Максименко запевнив представників бізнесу, що заходи до покращення економічної ситуації в країні вживаються на найвищому державному рівні. Він додав, що недопущення неправомірного втручання у справи субʼєктів господарської діяльності координується безпосередньо Офісом Генерального прокурора.

У свою чергу, директор Комунальної установи «Харківська інвестиційна Асоціація» при Харківській міській раді Тетяна Столяренко доповіла про заходи, що вживаються з метою створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності та покращення інвестиційного клімату в регіоні, у тому числі в умовах воєнного стану.

Після цього учасники зустрічі обговорили питання розслідування воєнних злочинів, від яких постраждала виробнича інфраструктура приватного сектору економіки, а також обговорили алгоритми співпраці з правоохоронними органами при розслідуванні воєнних злочинів.

За результатами зустрічі присутні домовилися продовжувати діалог та регулярну комунікацію для напрацювання системних рішень для захисту прав підприємців.

Агентство Телевидения Новости