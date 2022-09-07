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На Харківщині відкрито нове родовище газу

На Харківщині відкрито нове родовище газу

Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Фахівці «Нафтогазу» відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні.

Добовий дебіт газу свердловини – більше 120 тис. куб. метрів. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим.

Місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень.

Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Агентство Телевидения Новости

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