На Харківщині виявили «підпільний» урожай

В області фермер обробляв гектари та не сплачував податки.

Трактори, сіялки, вантажівки, причепи та навіть чималенький комбайн – використання 7 одиниць сільськогосподарської техніки та факт оброблення земельних ділянок площею 51,7 га без відповідної державної реєстрації встановили податківці в ході перевірки жителя одного з районів на Харківщині.

Перевірка була проведена в рамках операції «Урожай» з питань дотримання вказаним громадянином вимог податкового та іншого законодавства.

Фахівці Головного управління ДПС у Харківській області склали акт перевірки та протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст. 164 КУпАП. Матеріали перевірки направлено до районного суду для винесення постанови.

Закон передбачає накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без неї.

Источник: slk.kh.ua

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