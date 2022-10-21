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На Харківщині запустили нову газову свердловину

Укргазвидобування запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу.

Досягти такої високої продуктивності вдалося завдяки якісному проведенню 3-х стадій гідророзриву пласта, що дало змогу в повній мірі розкрити потенціал газоносних горизонтів, повідомили в компанії.

«Ця технологічно складна операція вперше проводилася силами нашого власного підрозділу – УГВ-Сервіс. У той час, коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну, наші колеги розвивають свої навички і компетенції. Завдяки якісній та злагодженій роботі нова свердловина дала хороший результат – і це ще один внесок у забезпечення країни власним, українським газом», – зазначив Олег Толмачев, директор дивізіону «Розвідка та видобування» Групи Нафтогаз.

Особливість згаданої операції з гідророзриву пласта в тому, що всі стадії виконали в межах одного виробничого циклу завдяки використанню рівнопрохідної компоновки («Monobore») з використанням поліровочної воронки та герметизуючого вузла («стінгер»). Таким чином вдалося значно зменшити терміни проведення робіт та уникнути спуско-підіймальних операцій між стадіями гідророзриву.

Нова свердловина також дала цінну геологічну інформацію про будову однієї з ділянок родовища, а також додаткові дані для побудови 3D моделі родовища.

Як раніше повідомляли, у липні УГВ-Сервіс вийшов на рекордні для себе показники з кількості свердловино-операцій із гідророзривів на місяць. Усі роботи проводяться суворо у відповідності до безпекових та екологічних вимог, установлених державою, та контролюються відповідними службами.

Агентство Телевидения Новости

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