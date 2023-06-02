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На Харківщині засіяли понад 614 тисяч гектарів полів

На Харківщині засіяли понад 614 тисяч гектарів полів

Цього сезону аграрії Харківської області вже засіяли 264,3 тис. га ярими зерновими та зернобобовими культурами. Соняшником засіяно 326,9 тис. га, а соєю – 23,4 тис. га. 

Весняно-польові роботи проводяться в усіх районах Харківщини, де дозволяє безпекова ситуація. Лідером за кількістю засіяних площ стала Богодухівщина. Фермери району засіяли майже 120 тис. гектарів. А в Лозівському та Красноградському – по 80 тис. га. - Харківська ОВА.

Джерело: https://t.me/vekha/66314

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