На Харківщині засіяли понад 614 тисяч гектарів полів

Цього сезону аграрії Харківської області вже засіяли 264,3 тис. га ярими зерновими та зернобобовими культурами. Соняшником засіяно 326,9 тис. га, а соєю – 23,4 тис. га.

Весняно-польові роботи проводяться в усіх районах Харківщини, де дозволяє безпекова ситуація. Лідером за кількістю засіяних площ стала Богодухівщина. Фермери району засіяли майже 120 тис. гектарів. А в Лозівському та Красноградському – по 80 тис. га. - Харківська ОВА.

Джерело: https://t.me/vekha/66314

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