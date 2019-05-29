На Харківському звалищі добуватимуть біогаз

На Харківщині проведуть рекультивацію старого полігону твердих побутових відходів у Дергачах. Після рекультивації полігон засіють травою та висадять 2,5 тисячі дерев.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “ГородХ”

Вся площа полігону буде вкрита спеціальною геомембраною, яка запобігає виділенню в атмосферу полігонного газу, а потім покладемо систему дренажу, яка буде збирати під мембраною весь утворений газ, – розповів директор КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” Юрій Суярко

Для добування біогазу на полігоні пробурять 35 свердловин, з яких також буде видобуватися біогаз, а зверху насиплють шар дренажного піску, півметра землі та 30 см чорнозему.

Нагадаємо, що зараз у Дергачах триває облаштування нового полігону для зберігання сміття, на який вже завозять спеціальне обладнання для його переробки. Комплекс планують побудувати до кінця 2020-го року.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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