Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 123

На Харківському звалищі добуватимуть біогаз

На Харківському звалищі добуватимуть біогаз

На Харківщині проведуть рекультивацію старого полігону твердих побутових відходів у Дергачах. Після рекультивації полігон засіють травою та висадять 2,5 тисячі дерев.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “ГородХ”

Вся площа полігону буде вкрита спеціальною геомембраною, яка запобігає виділенню в атмосферу полігонного газу, а потім покладемо систему дренажу, яка буде збирати під мембраною весь утворений газ, – розповів директор КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” Юрій Суярко

Для добування біогазу на полігоні пробурять 35 свердловин, з яких також буде видобуватися біогаз, а зверху насиплють шар дренажного піску, півметра землі та 30 см чорнозему.

Нагадаємо, що зараз у Дергачах триває облаштування нового полігону для зберігання сміття, на який вже завозять спеціальне обладнання для його переробки. Комплекс планують побудувати до кінця 2020-го року.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд взяв під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї однокурсниці
Сегодня 08:53    25
Скільки багатодітних родин проживає на Харківщині
Сегодня 08:25    51
Трамвай №20 временно изменит маршрут
Сегодня 07:57    58
В Харькове прошла акция в поддержку пленных украинских моряков. ВИДЕО
Сегодня 07:29    66
На Харківщині розширюватимуть кампанію з популяризації військової служби
Сегодня 07:02    68
Харківщина знов очолила рейтинг соціально-економічного розвитку областей України
Сегодня 06:14    118
Прокуратура передала до суду справу «кур’єра», який за схемою «ваш син в поліції», забрав у довірливої жінки 9 тисяч доларів
28.05.2019 09:04    98
У жителя Харьковской области изъяли гранату
28.05.2019 08:16    107
Под Харьковом бесследно пропал 13-летний мальчик (ФОТО)
28.05.2019 07:48    253
Починаючи з липня, газ для населення подешевшає: відомо на скільки
28.05.2019 07:29    256
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 