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На Хмельниччині побудували сонячну електростанцію на непридатних для сільгоспвикористання землях

На Хмельниччині побудували сонячну електростанцію на непридатних для сільгоспвикористання землях

Станцію з 14 210 сонячних панелей потужністю 5,2 МВт побудували біля села Велика Медведівка.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на shepetivka.com.ua.

Сонячна електростанція розташована за межами села, яке входить до Судилківської об’єднаної територіальної громади, на непридатній для сільськогосподарського використання землі. Станція щорічно генеруватиме понад 5,5 млн кВт-год електроенергії. Цього вистачить, щоб забезпечити 3 тисяч домогосподарств.

Генеральний підрядник будівництва, компанія «Подільський Енергоконсалтинг», що входить до складу Групи компаній KNESS, планує запустити сонячну станцію до кінця цього року.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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