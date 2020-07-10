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На київському авіаремонтному "Заводі 410 ЦА" за тиждень відновили пошкоджений АН-26 (ФОТО)

На київському авіаремонтному Заводі 410 ЦА за тиждень відновили пошкоджений АН-26 (ФОТО)

На Державному підприємстві "Завод 410 ЦА", що входить до складу ДК "Укроборонпром", повністю відновили пошкоджений під час підготовки до випробовувального польоту літак АН-26 Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомив директор Заводу Олександр Пащенко. Роботи з відновлення льотної придатності літака тривали тиждень.

Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом, розповів Пащенко.

Нагадаємо, 26 червня 2020 року на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.

За цим фактом на підприємстві розпочали перевірку силами внутрішньої служби безпеки, а правоохоронні органи здійснюють розслідування вказаного інциденту в рамках відповідного кримінального провадження.

Перевірка, яка має встановити причини пошкодження, наразі триває.

Державне підприємство “Завод 410 Цивільної Авіації” спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки “Ан” в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.

На київському авіаремонтному Заводі 410 ЦА за тиждень відновили пошкоджений АН-26 (ФОТО)

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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