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На Кіровоградщині планують побудувати СЕС потужністю 85МВт

На Кіровоградщині планують побудувати СЕС потужністю 85МВт

У 2019-2020 роках у Світловодському районі Кіровоградської області мають намір побудувати чотири сонячних електростанції загальною потужністю 84,9МВт.

У зведення СЕС інвестують понад 2 млрд грн, передає Енергореформа.

Зокрема, 450 млн грн мають намір витратити на будівництво і обслуговування СЕС потужністю 15 МВт на землях Великоскелівської сельради.

На землях Павловської сільради заплановано побудувати дві СЕС потужністю 19,9МВт і 30МВт загальною вартістю 1,3 млрд грн. На території Озерської сільради мають намір побудувати сонячну станцію потужністю 20МВт.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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