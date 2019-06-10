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На Кіровоградщині планують побудувати СЕС потужністю 85МВт
У 2019-2020 роках у Світловодському районі Кіровоградської області мають намір побудувати чотири сонячних електростанції загальною потужністю 84,9МВт.
У зведення СЕС інвестують понад 2 млрд грн, передає Енергореформа.
Зокрема, 450 млн грн мають намір витратити на будівництво і обслуговування СЕС потужністю 15 МВт на землях Великоскелівської сельради.
На землях Павловської сільради заплановано побудувати дві СЕС потужністю 19,9МВт і 30МВт загальною вартістю 1,3 млрд грн. На території Озерської сільради мають намір побудувати сонячну станцію потужністю 20МВт.
Источник: uprom.info
Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу
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