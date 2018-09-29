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На квитках "Укрзалізниці" зображений потяг "Москва-Петербург"

На квитках Укрзалізниці зображений потяг Москва-Петербург

Новий варіант оформлення квитків розробили ще торік, однак затвердити його не вдалося

В "Укрзалізниці" запланували змінити дизайн залізничних квитків – новий варіант їх оформлення розробили ще торік, однак затвердити його не вдалося. Про це в УЗ повідомили виданню "Лівий берег".

Як з'ясувалося, наразі на українських квитках зображений потяг ЕР-200, що сполучав російські Москву та Санкт-Петербург, а до України він не має жодного відношення. При цьому написи на квитку дублюються російською мовою, повідомляє видання.

2013-го року урядовці затвердили нові вимоги до форми бланків, зокрема, і проїзних документів. У погодженні документа взяли участь Мінінфраструктури, Міндоходів і зборів, Мінфін, Національний банк, Служба безпеки України та Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

"Тому після розробки проекту нового бланка проїзного документа УЗ направила його на узгодження у відповідні органи. Але через реформу Міністерства доходів і зборів, яке трансформувалося у Державну фіскальну службу, проект повернули назад із пропозицією підготувати нову редакцію документа", – пояснюється у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня з'явилася інформація, що філія "Укрзалізниці" із закупівель планує закупити нагородні значки "Почесний залізничник" у російської залізниці (РЖД). Відповідних домовленостей було проведено через систему електронних державних закупівель Prozorro.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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