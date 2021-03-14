На літаках Ан-72 та Ан-74 встановлять українські допоміжні двигуни замість російських

Президентський Ан-74ТК-300Д Фото: Апостроф

На багатоцільових літаках Ан-72/74 пропонують замінити допоміжні двигуни ТА-12 та ТА8В виробництва РФ на вітчизняний АІ-450-МС.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

На Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві вже провели макетування та підготували технічну документацію.

Держпідприємство отримало листа від Державної авіаційної компанії «Україна» де вони просять розглянути питання заміни російської силової установки на вітчизняну на літаку Ан-74ТК-300.

“Ми цю роботу вже виконали, вже зробили макетування, вже є вся технічна документація. Потрібно приймати рішення”, – сказав на засідання підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації керівник держпідприємства Сергій Задорожний.

Державне авіаційне підприємство «Україна» це компанія, що забезпечує та виконує повітряні перевезення спеціальними рейсами вищих посадових осіб і офіційних делегацій України та інших держав в Україні та за її межами.

Окрім літака Ан-74ТК-300 у флоті авіакомпанії ще перебувають літаки Airbus A319 та Ан-148-100.

Вперше модель Ан-74ТК-300 злетіла 20 квітня 2001 року. Президентську VIP-версію цього літака в парк авіакомпанії «Україна» додав президент Ющенко у 2005 році.

Літак було виготовлено на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.

Також літаки Ан-72/74 перебувають на озброєнні Національної Гвардії України, це два літаки Ан-72В/П та один Ан-74. На них так само встановлюється російський допоміжний газотурбінний двигун ТА-12, а конкретно на Ан-72 – ТА8В, що виготовляється серійно на уфимському агрегатному підприємстві «Гидравлика» та НВО «Аеросила» відповідно.

Двигун АІ-450 призначений для легких вертольотів і літаків у класі злітної ваги 1500-4000 кг, його модернізований варіант встановлюється на турецький безпілотний літальний апарат Akinci.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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