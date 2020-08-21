На люки и ливневки в Харькове выделили больше миллиона гривен

В Харькове планируют приобрести 140 штук новых люков различных видов и 200 штук дождеприемников.

Об этом стало известно из портала электронных закупок ProZorro, передает Depo.

Коммунальное предприятие планирует купить люки и ливневок за 1 071 000 гривен.

В документации указано, что люки и ливневки будут изготовлены из чугуна. Часть люков сможет выдерживать нагрузки 40,7 тонны нагрузки, часть – 25,5.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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