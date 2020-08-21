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На люки и ливневки в Харькове выделили больше миллиона гривен
В Харькове планируют приобрести 140 штук новых люков различных видов и 200 штук дождеприемников.
Об этом стало известно из портала электронных закупок ProZorro, передает Depo.
Коммунальное предприятие планирует купить люки и ливневок за 1 071 000 гривен.
В документации указано, что люки и ливневки будут изготовлены из чугуна. Часть люков сможет выдерживать нагрузки 40,7 тонны нагрузки, часть – 25,5.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
Темы: харьков
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