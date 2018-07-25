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На поддержку украинской армии крупный бизнес Харьковщины направил 134 миллиона гривен

На поддержку украинской армии крупный бизнес Харьковщины направил 134 миллиона гривен

С начала года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в государственный бюджет поступило 134 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 5,8 млн. грн., или на 4,6 процента.

В частности, в июне этого году было уплачено 22,8 млн. грн. военного сбора, что на 6,8 процентов больше, чем в мае текущего года.

Также необходимо отметить стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.

В Украине объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 Налогового кодекса Украины, в частности общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включается часть доходов от операций с имуществом.

Ставка сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Агентство Телевидения Новости

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