На Прип’яті відновлять судноплавство

У травні поточного року було завершено обстеження на території Білорусі судноплавних гідротехнічних споруд водного шляху Е-40, що зв’язує Балтійське і Чорне море через Віслу, Західний Буг, Прип’ять і Дніпро. Найближчим часом робоча група за участю фахівців філії “Днопоглиблювальний флот” та Держгідрографії проведе аналогічну роботу на українській ділянці річок Прип’ять і Дніпро.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на AgroDay.

Відновлення судноплавства на Прип’яті дозволить розкрити транзитний потенціал України за рахунок розвитку річкового транспортного коридору від Балтійського до Чорного моря, — вважає керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс

Днопоглиблювальні роботи на Прип’яті передбачають розробку ґрунту на декількох перекатах, що утворилися в результаті наносів донних ґрунтів із Білорусі, які не містять радіоактивних речовин, але все одно роботи будуть супроводжуватися постійним моніторингом.

Білорусь вже протягом кількох років розглядає можливість створення нового транспортного коридору для перевезень своїх вантажів по Дніпру у порти Чорного, Середземного і Каспійського морів. Для цього Білоруська сторона підготувала три проекти: будівництво у Нижніх Жарах глибоководного порту площею 41 га, річкового порту з інженерної та транспортної інфраструктури площею 68,1 га, мультимодального хаба і пристані для яхт-клубу з базою відпочинку площею 249,65 га.

У свою чергу Українська сторона підтверджує технічну можливість проходження суден класу “ріка-море” від Київської ГЕС до села Нижні Жари (Гомельська обл.). Для цього необхідно провести роботи з днопоглиблення протяжністю 103 км.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»