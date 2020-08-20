На реконструкцію Гімназійної набережної в Харкові виділили 18,5 мільйонів гривень (ВІДЕО)

Нові двометрові лавки, урни з попільничками та гранітне покриття замість асфальту. У Харкові відновлять Гімназійну набережну.

Ніколь Костенко, кореспондентка

Ця вулиця на лівому березі річки Харків з’явилася у другій половині вісімнадцятого сторіччя. На початку дев’ятнадцятого тут побудували першу чоловічу гімназію. Саме через це вулицю почали називати Гімназійна набережна.

Незабаром ділянку від провулку Подільского до вулиці Університетської планують відреконструювати. Встановити 26 двометрових лавок по 19,3 гривень та 50 урн. Вартість кожної – майже 3500. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”. Загалом на ремонтні роботи з міського бюджету виділили 18,5 мільйонів гривень.

Євген Лісічкін, антикорупціонер

З яких 10,5 мільйонів піде на систему електроосвітлення, 3,5 мільйони піде на заміну тротуару з асфальтобетону, асфальтного тротуару, на гранітні плити.

Лісічкін підкреслює: для проведення робіт закуплять ще низку матеріалів.

Євген Лісічкін, антикорупціонер

575 гривень за один кубічний метр піску. Щебінь теж купується по 1374 гривні за кубічний метр, що на 300-350 гривень дорожче за кожен кубічний метр складе переплата.

Закінчити реконструкцію набережної планують до 31 грудня наступного року.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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