На ремонт дитсадка в Дергачах витрачено мільйони, але заклад досі не відкрито

За п’ять років на реконструкцію дитячого садка було витрачено понад 6 мільйонів гривень. Заклад досі не відкрився, а на документах про виконані роботи знаходять підроблені підписи.

Справжня детективна історія відбувається з реконструкцією дитячого садка в Дергачах, що розташований у провулку Корсіковському. Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, підрядника – ТОВ «БК «Укртехносфера» – для ремонту занедбаної будівлі міська влада обрала ще у 2016-му році. За документами частина робіт виконана. Однак, за інформацією ХАЦ, більшість робіт фірма насправді не зробила.

Місто заплатило ТОВ «БК «Укртехносфера» 6,3 мільйона гривень. Це на 2 мільйони гривень більше початкової вартості, за яку компанія обіцяла відремонтувати заклад.

На добудову садочка у Дергачах чекає черга із 700 дітей. Тож міська влада взялася шукати нового підрядника і готується виділити на це додаткові кошти – ще 18 мільйонів гривень.

Від початку на ремонт дергачівського садочку залучили не тільки кошти міста, але й субвенції районного та державного бюджетів. Про пріоритетність звітували чиновники у різноманітних програмах.

Восени 2016-го Дергачівська міськрада провела тендер, в рамках якого очікувала витратити на ремонт садочку 6,1 мільйона гривень. Але два учасники запропонували виконати потрібні роботи значно дешевше. Найнижчу пропозицію від ПП «Донремсервіс» міськрада відхилила, посилаючись на проблеми з документами. І віддала перемогу фірмі «БК «Укртехносфера». Вона пообіцяла виконати капітальний ремонт дитячого закладу за 4,4 мільйона гривень. За останні роки фірма отримала контрактів на суму в понад 50 мільйонів гривень.

Задекларована компанією дешевизна, імовірно, була лише способом отримання замовлення. Бо надалі зросла і ціна, і строки виконання робіт. Переможець торгів – ТОВ «БК «Укртехносфера» – отримав від міськради унікальну можливість відтягнути дедлайн. Буквально на наступний день після підписання договору міські чиновники проявили неабияку лояльність до переможця і уклали з ним угоду на продовження договору ще на рік.

Цікаво, що незалежний технагляд за капремонтом «Укртехносфери» виконував… співробітник «Укртехносфери» – заступник директора Леонід Покрасенко 1936 року народження.

З початку 2017 року компанія зупинила роботи та почала вимагати коригування кошторисної документації. Адже на їх думку «були суттєві розбіжності між проектною документацією на об’єкт будівництва та технічним завданням». Вимоги укласти додаткову угоду та збільшити суму фінансування підтвердили і у міськраді. Жодні роботи не виконувались з січня до травня 2017-го.

Підроблені підписи

Поки роботи не виконувались, у «БК «Укртехносфера» з’явився відгук про якісне виконання робіт. Його нібито підписав тодішній мер Олександр Лисицький. У ХАЦ кажуть, що підпис під документом був зовсім не схожий на підпис Лисицього.

Також за актами виконаних робіт у 2018 році у садочку повністю зробили система опалення, завершили гіпсокартонні роботи, каналізацію і водопровід та провели утеплення фасаду. Однак розслідувачі з антикорупційного центру з’ясували, що це не відповідає дійсності.

«Для таких робіт ми найняли технічний нагляд, авторський нагляд. Об’єктивно вони знають. Якщо вони написали, що вони виконані, значить виконані. Я лише на глаз можу сказати, що вони виконані. Порахувати об’єм та їх якість в мене немає обов’язків у посадових інструкціях. Технагляд мав перевірити, скільки це коштує», – каже віце-мер Владислав Кисіль.

Нагадаємо, що технагляд робив топ-менеджер самої «Укртехносфери».

Також у будівлі повністю відсутні радіатори та інше обладнання, на яке витратили сотні тисяч гривень. У мерії кажуть, що воно має бути, коли «Укртехносфера» буде передавати будівлю новому підряднику.

Тим часом першому підряднику влада вже перерахувала на капремонт садочку 6,3 мільйона гривень. Це майже на два мільйони більше початкової вартості (4,4 мільйона гривень). А «Укртехносфера» намагалася отримати ще більше – загалом 9,96 мільйона гривень.

Зробити це без нового тендеру було неможливо, тож заради додаткових грошей компанія пішла в суд. Вимагала зобов’язати замовника укласти додаткову угоду та підняти вартість будівництва без аукціону та жодної конкуренції. Суддя Господарського суду Харківської області Павло Хотенець позов задовольнив.

На думку юриста Володимира Рисенка, суд першої інстанції прийняв доволі сумнівне рішення, бо фактично вказав, що закон «Про публічні закупівлі» не поширюється на публічні закупівлі.

Міська рада подала апеляцію, але ще до її рішення таки погодилася збільшити видатки на садочок.

Сюжет повернувся у несподівану сторону, коли апеляція в грудні 2017-го прийняла рішення, що додаткова угода була незаконною, а закон «Про публічні закупівлі» виконувати треба. Тоді підрядник знов пішов у суд, і знов отримав рішення на свою користь.

Коли здавалося, що приватна фірма закріпила в судах право на додаткові гроші, у гру несподівано вступила прокуратура. Касаційну скаргу подав заступник прокурора Харківської області, в інтересах Дергачівської міськради.

Заступник прокурора хотів скасувати укладення додаткової угоди з проблемним підрядником на 9,96 мільйона гривень. І 4 липня Верховний Суд прийняв остаточне рішення – скасував рішення апеляції та відмовив у задоволенні позову. Тобто фактично розірвав угоду. На той час 6,3 мільйона гривень компанія вже отримала.

Окрім цього прокуратура встановила, що в ході розгляду справи у Верховному Суді хтось відправив суддям підроблену заяву від імені заступника прокурора Харківської області. Мовляв, прокурор забирає позов.

Це призвело до затягнення процесу, адже суд, зважаючи на цей фейковий лист, не прийняв касаційної скарги до розгляду та повернув її прокуратурі Харківської області.

Прокуратурі не сподобалось, що невідомі особи підробили підпис заступника обласного прокурора. Тож 20 квітня 2018 року прокуратура розпочала досудове розслідування з з цього приводу.

Наразі міська рада збирається знайти нового підрядника і виділити йому ще майже три вже витрачених на садок бюджети. Хоча й досі не оформила будівлю у пр. Корсіковському як дитячий садок.

Нещодавно навіть провели нові торги. Наразі їх відмінили, але влада вже засвітила очікувану вартість завершення ремонту — 18 мільйонів гривень.

Источник: slk.kh.ua

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