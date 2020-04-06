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На ринку праці скорочується кількість вакансій — НБУ

На ринку праці скорочується кількість вакансій — НБУ

Нацбанк у своєму звіті зазначив, що протягом другого тижня карантину кількість нових вакансій продовжувала знижуватись, хоча і меншими темпами, ніж протягом першого тижня.

Про це повідомляє НБУ

Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись - ЕП) в подальшому практично не змінювалась", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, практично у всіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій - ЕП), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Нагадуємо:

Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6%, а ВВП впаде на 4,8%.

Прогноз середньої зарплати - 10 706 грн. Рівень безробіття складе 9,4%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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