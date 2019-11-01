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На рынках в Харькове незаконно торговали сигаретами: изъято около 9 тысяч пачек

На рынках в Харькове незаконно торговали сигаретами: изъято около 9 тысяч пачек

В Харькове налоговики правоохранители выявили факты незаконной продажи табачных изделий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области,  предприимчивые граждане с лотков, расположенных на торговых площадках харьковских рынков без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и лицензий на занятие данным видом деятельности торговали табачными изделиями без марок акцизного налога.

Из незаконной продажи из торговых точек на харьковских рынках налоговики изъяли табачные изделия в количестве 8805 пачек на сумму почти 272,9 тыс. гривен.

По данным фактам в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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