На сайтах по трудоустройству украинцам стали предлагать больше денег

Опубликованные сегодня данные онлайн-системы поиска работы Work.ua показали, что, несмотря на то, что с начала 2022 года украинский рынок труда немного «просел», в феврале работодатели стали выкладывать большое количество новых вакансий. Количество этих предложений работы (65 тыс.) даже превысило осенний максимум (61,7 тыс.). При этом, количество резюме не изменилось так значительно.

На наш взгляд, возросший дефицит кадров дает неплохие шансы найти новую работу тем, кто уже разместил свои резюме. В то же время, многие работодатели предпочитают активных соискателей, которые обращаются к ним сами, а значит шансы найти работу есть даже у тех, кто только собирается искать работу.

Вторая главная тенденция февраля, касается уровня средней заработной платы. Первое, что стоит отметить – она нигде не просела. Второе - средняя зарплата выросла в 9 городах из 24. Зафиксированный рост колеблется от 0,8% до 4,4%.

Самое незначительное повышение средней зарплаты произошло в Кривом Роге – всего на 100 гривен, по сравнению с предыдущим периодом. Чуть больше зарплату повысили в Кропивницком (+400 гривен), в остальных городах (Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Хмельницкий, Херсон и Сумы) – зарплата повысилась на 500 гривен.

При этом, в процентном отношении, повышение оказалось самым большим в Сумах, где средний уровень оплаты труда не менялся в течение последнего квартала и по-прежнему продолжает оставаться самым низким по всей Украине (11,5 тыс. грн).

Мы собрали данные по всем городам, чтобы выяснить, как изменилась зарплата в разных регионах Украины в текущем месяце. На приведенной диаграмме мы выделили зеленым цветом те города, в которых был отмечен рост заработной платы.

Средняя заработная плата по Украине все еще держится на уровне 14-17 тысяч гривен. Такой уровень цен предлагают 16,9% украинских работодателей в своих вакансиях, размещаемых в интернете и это на целую тысячу больше, чем просят в соискатели (13 - 16 тыс. грн, 20,4%).

Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда по Украине, в целом, остался без изменений. Однако зарплата некоторых специалистов также выросла: водителям, администраторам, директорам, стали предлагать на 500 гривен больше, поварам – на 200 гривен. А вот менеджеры по работе с клиентами, заенимающие 7-ю строчку в списке самых популярных профессий, «подешевели» на 200 гривен.

Оклады остальных специалистов остались без изменений.

Источник: internetua.com

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