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На сессии Харьковским тепловым сетям выделили 70 млн грн финансовой помощи

На сессии Харьковским тепловым сетям выделили 70 млн грн финансовой помощи

На сессии горсовета депутаты выделили 70 млн гривен коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» как финансовую помощь, а также утвердили порядок проведения аудита коммунальных предприятий.

При этом депутаты от «Самопомощи» и депутат горсовета Игорь Черняк раскритиковали порядок аудита, по тем основаниям, что под него подпадает только одно предприятие  - коммуниальное предприятие «ХТС».

Узнать, что происходит на других, в том числе, убыточных, коммунальных предаприятиях, эта процедура не дает возможности.

При этом заместитель мэра по юридическом вопросам Марина Стаматина заверила, что процедура аудита прописана в соответствии с законодательством, от которого они не могут отступить.

И для учета дополнительных критериев необходимо создание рабочей группы и законодательной инициативы.

 

Агентство Телевидения Новости

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