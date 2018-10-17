На сессии Харьковским тепловым сетям выделили 70 млн грн финансовой помощи

На сессии горсовета депутаты выделили 70 млн гривен коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» как финансовую помощь, а также утвердили порядок проведения аудита коммунальных предприятий.

При этом депутаты от «Самопомощи» и депутат горсовета Игорь Черняк раскритиковали порядок аудита, по тем основаниям, что под него подпадает только одно предприятие - коммуниальное предприятие «ХТС».

Узнать, что происходит на других, в том числе, убыточных, коммунальных предаприятиях, эта процедура не дает возможности.

При этом заместитель мэра по юридическом вопросам Марина Стаматина заверила, что процедура аудита прописана в соответствии с законодательством, от которого они не могут отступить.

И для учета дополнительных критериев необходимо создание рабочей группы и законодательной инициативы.

Агентство Телевидения Новости