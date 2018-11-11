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На строительных предприятиях Харьковщины работали 16 нелегалов

На строительных предприятиях Харьковщины работали 16 нелегалов

Инспекторы Главного управления Гоструда в Харьковской области с целью выявления нелегально трудоустроенных работников провели ряд инспекционных посещений предприятий Харьковщины.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, при проверке на частном предприятии, которое занимается строительством, инспекторы службы выявили 4 работника-«нелегала».

Также у физического лица - предпринимателя были допущены к выполнению работ в строительной отрасли 12 работников без официального трудоустройства.

По результатам инспекционных посещений специалистами Главного управления вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 1,8 млн. гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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