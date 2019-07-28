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На Вінниччині висадили горіхову плантацію у 1000 га

На Вінниччині висадили горіхову плантацію у 1000 га

Плантація волоських горіхів площею майже 1000 га з’явилася у Могильов-Подільському районі Вінницької області.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Голос України.

Горіхи вирощуватимуть на більше, ніж 400 паях місцевих жителів, які передали свої землі інвестору. Завдяки цьому було створено 60 робочих місць, а під час збору врожаю залучатимуть додатково й сезонних працівників.

Інвестор запевняє, що розмір плати за оренду землі вищий за середній по області, а саму оплату будуть здійснювати незалежно від сезону збирання врожаю.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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