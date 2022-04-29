На українських АЗС може зникнути бензин у роздріб – прогнози

Експерт прогнозує, що багато мереж АЗС взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а будуть продавати паливо корпоративним клієнтам за безготівковим розрахунком, але і тут будуть вводитися обмеження.

На третьому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України у Києві та регіонах почалися проблеми з паливом на АЗС й не виключено, що роздрібний продаж бензину на АЗС буде припинено.

Про це заявив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, пише «УНІАН».

За словами Куюна через війну трейдери не можуть купувати паливо у рф та Білорусі. Крім цього через бої на півдні країни неможливо завозити сировину через морські порти.

«Після початку війни для українських трейдерів закрилася можливість купувати паливо в росії та білорусі, а також завозити його через морські порти. Нічого не залишається, як закуповувати пальне в Європі. Коли всі почали скуповувати його в сусідніх країнах, там утворився дефіцит і ціни для українських трейдерів виросли», – пояснює Куюн.

Великі компанії почали підписувати контракти на поставку палива безпосередньо з європейських портів.

«Виникла логістична проблема. У Європі немає вільного рухомого складу, щоб доставити це паливо в Україну. Зараз виникла особливо велика проблема з бензином, тоді як пропозиції дизельного палива в Україні більше», – продовжує Куюн.

За прогнозами експерта, в найближчі тижні на заправках буде спостерігатися дефіцит палива, особливо бензину.

«При наявності палива у продажу будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а будуть продавати паливо корпоративним клієнтам безготівко, але і тут будуть вводитися обмеження. Наприклад, у вантажівку будуть лити не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз», – продовжує Куюн.

Експерт також нагадав, що українцям варто забути про 92-й бензин. Річ у тому, що в Європі він не продається, а вироблявся 92-й тільки на Кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку росії. Зараз запаси цього палива закінчуються і взяти його буде ніде.

Експерт не виключає, що частина мереж може просто почати ігнорувати урядові обмеження і продавати паливо дорожче.

Ціни на АЗС:

Великі роздрібні мережі АЗС в період з 22 по 25 квітня збільшили ціни на бензин і дизельне паливо.

22 квітня Міністерство економіки України оприлюднило нові граничні ціни на паливо. Зокрема, бензин «звичайних» марок на АЗС не повинен перевищувати 34,10 грн/л, дизпаливо – 38,66 грн/л.

Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

Агентство Телевидения Новости