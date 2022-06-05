На Закарпатті зареєстрували перший за час воєнного стану індустріальний парк

У Закарпатській області вперше від часу запровадження воєнного стану зареєстрували індустріальний парк - тут розраховують на тисячі робочих місць у сфері деревообробки.

Про це повідомили в Закарпатській ОВА, передає Укрінформ.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про реєстрацію закарпатського індустріального парку "Марамуреш". Парк у смт Солотвино першим внесли до реєстру від початку воєнного стану в Україні, окрім того, ще й за новою процедурою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, до результату йшли кілька місяців. При цьому наголошується, що розвиток мережі індустріальних парків принесе користь, зокрема, для процесу релокації підприємств.

"У цьому вбачаємо майбутнє, адже відкриваються нові можливості як для бізнесу, так і для регіону. Парк у Солотвині буде спеціалізуватися на меблевому виробництві, що важливо для нас, оскільки маємо відповідні ресурси для створення якісного українського продукту", - зазначив керівник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Як повідомляв Укрінформ, Закарпаття стало єдиним регіоном України, де зникли черги на АЗС - частка місцевих підприємців, що завозять пальне з Європи, на ринку регіону зросла приблизно на 40% і продовжує збільшуватися.

Источник: ukrinform.ua

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