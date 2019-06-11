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Нацбанк намерен сократить долларизацию украинской экономики вдвое

Нацбанк намерен сократить долларизацию украинской экономики вдвое

Доля кредитов и депозитов в иностранной валюте в Украине превышает 40%, однако ее естественной показатель для Украины составляет около 20%

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщается на странице НБУ в Facebook .

По его словам, вместе с введением плавающего курса и валютной либерализацией важно, чтобы постепенно происходила дедолларизация украинской экономики.

Сокращение доли кредитов и депозитов в иностранной валюте в Украине должно происходить в естественный способ: путем увеличения привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте.

"Жесткую монетарную политику, направленную на снижение инфляции, тоже можно считать косвенным инструментом дедолларизации, ведь она делает гривну более привлекательной для инвестиций и накоплений", - сказал чури.

Заместитель главы НБУ отметил, что устойчивый рост экономики обеспечивает страну валютными поступлениями от экспорта, а сдержанная монетарная политика и плавающий курс национальной валюты привлекают капитал иностранных инвесторов.

Источник: espreso.tv

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