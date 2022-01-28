Нацбанк обнародовал прогноз безработицы в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в 2022 году с 8,6% до 9,1%, на 2023 год с 8,6% до 8,9%.

Об этом говорится в январском «Инфляционном отчете» Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что дальнейший рост экономики, улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу на прогнозном горизонте.

«Согласно результатам опросов относительно деловых ожиданий, в IV квартале о планах увеличивать количество работников в 2022 году сообщило большинство предприятий. Поддержит рынок труда и продолжение вакцинации, что повысит уверенность бизнеса относительно отсутствия в будущем карантинных ограничений», — отметили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что ситуация на рынке труда будет меняться.

«Как следствие, уровень безработицы снизится до 9,1% в 2022 году и в дальнейшем будет постепенно приближаться к своему нейтральному уровню (8,5%). Впрочем, это продлится дольше, чем ожидалось, из-за усиления диспропорций на рынке труда, более длительных эффектов пандемии», — говорится в сообщении.

По данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%, снизившись с 9,3% во II квартале.

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает снижение безработицы в Украине в следующем году с 9,2% до 8,5%, а также рост среднемесячной заработной платы на 4,4% в реальном измерении.

Источник: УНИАН

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