Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5%, готовий підвищувати далі

Правління Нацбанку ухвалило рішення щодо підвищення облікової ставки до 6,5% з огляду на пришвидшену інфляцію на початку 2021 року, регулятор готовий за потреби підвищувати ставку надалі.

Про це під час пресконференції заявив в.о. Голови НБУ Юрій Гелетій.

Очільник НБУ пояснив, що підвищення ставки спрямоване на поступове повернення інфляціїї до цілі у 5% в умовах відновлення економіки.

У січні, кажуть в НБУ, інфляція прискорилась за межі цільового діапазону у 5+-1 в.п., у лютому прискорення продовжилося. Зокрема, споживча інфляція перевищила прогноз, а інфляційні очікування залишились підвищеними.

Гелетій розповів, що на інфляцію у перші місяці 2021 року впливало подорожчання продуктів харчування та палива, посилення інфляційного тиску з боку країн-торговельних партнерів, збереження стійкого внутрішнього споживчого попиту.

Крім того, на ціни продовжили впливати ефекти від минулорічного послаблення гривні.

У НБУ очікують максимального зростання споживчих цін посередині року, проте надалі інфляція сповільниться і повернеться у цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.

За словами Гелетія, інфляційна динаміка "розвернеться" через надходження нового врожаю на ринок, вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів та підвищення облікової ставки НБУ.

Основним припущенням, наголосив очільник регулятора, залишається продовження співпраці з МВФ, НБУ очікує прогресу в перемовинах. "Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами є важливою для фінансування бюджетних потреб та надання економіці додаткових стимулів для зростання", - підкреслив він.

Гелетій додав, що завдяки цьому Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 30 млрд доларів.

Основний ризик залишається незмінним, а саме - посилення карантинних обмежень в Україні та світі, зниження ділової активності та споживчого й інвестиційного попиту.

НБУ готовий далі підвищувати ставку для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань та приведення інфляції до цілі, підкреслив Гелетій.

Нагадаємо:

У січні Правління Нацбанку вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6% і підвищило інфляційний прогноз на 2021 рік до 7%.

Источник: epravda.com.ua

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