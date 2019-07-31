Нацбанк разрешил почтовым операторам принимать и переводить наличные

Национальный банк Украины разрешил осуществление наличных переводов почтовыми операторами, которые получили соответствующую лицензию

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

С 30 июля почтовые операторы смогут принимать наличные в гривнах то пересказывать ее по поручению клиентов. Таким образом НБУ распространил действие лицензии на осуществление денежных переводов в почтовых переводов.

"Кроме того, Национальный банк изменил понятие" пункт приема наличных "на" пункт оказания финансовых услуг ", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме", - добавили в Нацбанке.

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• Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации , разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

• 7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюту и валютные операции" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.

Источник: espreso.tv

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