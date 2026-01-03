Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року

В Україні у грудні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що економічну активність підприємств стримували:

● подальше погіршення безпекової ситуації;

● тривалі відключення електроенергії;

● зростання виробничих витрат бізнесу;

● руйнування виробничих і логістичних потужностей;

● дефіцит кваліфікованих кадрів;

● сезонний фактор.

Водночас позитивними чинниками залишалися:

● стійкий споживчий попит;

● надходження міжнародної допомоги;

● збільшення пропозиції продовольчих товарів;

● сповільнення темпів інфляції.

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.

Джерело: epravda.com.ua

