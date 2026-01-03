Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року
В Україні у грудні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Зазначається, що економічну активність підприємств стримували:
● подальше погіршення безпекової ситуації;
● тривалі відключення електроенергії;
● зростання виробничих витрат бізнесу;
● руйнування виробничих і логістичних потужностей;
● дефіцит кваліфікованих кадрів;
● сезонний фактор.
Водночас позитивними чинниками залишалися:
● стійкий споживчий попит;
● надходження міжнародної допомоги;
● збільшення пропозиції продовольчих товарів;
● сповільнення темпів інфляції.
Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.
Джерело: epravda.com.ua