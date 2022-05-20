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20.05.2022 18:15
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Нацбанк скасовує обмеження курсу продажу валюти та зменшує ліміт на зняття готівки за кордоном

Нацбанк скасовує обмеження курсу продажу валюти та зменшує ліміт на зняття готівки за кордоном

Нацбанк України з 21 травня скасує обмеження курсу, за яким легальні установи продають іноземну валюту в готівці. Наразі цей курс не може відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу НБУ.  

Такі ж обмеження скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, коли ті розраховуються гривневими картками за кордоном.

У Нацбанку вважають, що ці кроки поліпшать умови роботи легальних установ на ринку, які продають валюту, і зменшать кількість нелегальних операцій.

«Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», – кажуть у НБУ.

Також Нацбанк тимчасово вирішив зменшити щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч грн в еквіваленті (зі 100 тисяч грн, як було досі). На думку НБУ, це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тисяч грн.

Агентство Телевидения Новости

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