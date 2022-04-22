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Нацбанк Украины ввел новые валютные ограничения для населения

Нацбанк Украины ввел новые валютные ограничения для населения

С этогодня запрещается автоматическая конвертация гривны в инвалюту при покупке того, что финансисты называют quasi cash (пополнение электронных кошельков, форекс-счетов, оплата дорожных чеков и активов. Например, это может быть покупка заграничных ценных бумаг)

Введено два ограничения:

- Запрет на автоматическую конвертацию гривны в инвалюту при перечислении средств.

- Если перечисление происходит с украинской валютной карты (когда конвертация не нужна) в долларе или евро на иностранный счет, то в месяц можно переводить не более чем на 100 тысяч гривен.

После вступления в силу вышеупомянутого постановления Нацбанка №78, купить акции Apple можно будет только с валютного счета, когда не потребуется конвертация (покупка доллара) и не более чем на эквивалент 100 тыс. грн в месяц.

НБУ прямо заявил, что ввел новые запреты, чтобы остановить вывод капитала из Украины. «С целью предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения», — говорится в его официальном заявлении.

В тоже время в Национальном банке говорят, что у украинцев останется возможность платить гривневыми картами за границей. Можно будет рассчитываться за товары и услуги. Люди стали это делать намного активнее, поскольку миллионы наших сограждан бежали за рубеж от войны.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14776

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