Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:36
Просмотров: 138

Нацбанк запускает систему электронных платежей в новом режиме

Нацбанк запускает систему электронных платежей в новом режиме

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) переходит на расширенный регламент работы в режиме 23/7 с 3 августа.

Соответствующее решение №408 от 18 июня 2020 года приняло правление НБУ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, система будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

"Такая новация даст возможность проводить чувствительные ко времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", — говорится в сообщении.

Предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина.

"Это было обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков из-за ограничений. Напротив, сегодня в Украине внедрена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина", — пояснили в Нацбанке.

В то же время в НБУ отмечают, что проведение банками межбанковского перевода денег через СЭП в новом режиме является добровольной опцией.

"Банки самостоятельно будут принимать решение относительно начала и завершения работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов. Напомним, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы", — заявили в НБУ.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нбу

Читайте ещё:

Огляд фінансового тиждня від НБУ
20.06.2020 11:47    155
У "Великій сімці" пригрозили Україні через постанову по Смолію
20.06.2020 09:53    293
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у травні 2020 року
14.06.2020 08:35    147
НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України – 6%
12.06.2020 09:04    123
Нацбанк до червня 2021 року не буде карати банки за деякі суттєві порушення
10.06.2020 09:53    112
Международные резервы Украины сократились из-за выплат по госдолгу — НБУ
07.06.2020 10:38    155
НБУ про QR-коди
04.06.2020 10:02    216
Банківська система поступово повертається до звичного життя
03.06.2020 09:19    145
Чому з літер П О Ш Т А не скласти слово «банк» - НБУ
02.06.2020 12:08    225
Бізнес почувається трішки ліпше - економічний огляд від НБУ
30.05.2020 07:45    147
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 