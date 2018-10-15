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Национальный Банк отозвал лицензию у сети обменников

Национальный Банк отозвал лицензию у сети обменников

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) у ООО "ФК" ИКС "генеральную лицензию на осуществление валютных операций от 25.05.2016 № 189 (деятельность по обмену валют).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО" ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО "ФК" ИКС "порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений. Так, начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО "ФК" ИКС на "несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО" ФК "ИКС" по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.

Зато вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получения согласования на приобретение существенного участия у профильного регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, - в структуру собственности ООО "ФК" ИКС "была заведена" футбольная команда "с 11 физическими лицами, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО" ФК "ИКС" не обладал существенно участием ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, ООО "ФК" ИКС "было допущено значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.

Также, в деятельности ООО "ФК" ИКС "был выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок ООО "ФК" ИКС "неоднократно допускались факты непредоставления материалов на письменный запрос уполномоченного работника Национального банка Украины.

Источник: prm.ua

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Темы: валюта, нбу

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