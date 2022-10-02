Нацкомісія підвищила тарифи на "зелену" електроенергію через зростання курсу євро

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про перегляд тарифів на "зелену" електроенергію для суб’єктів господарювання, споживачів, включаючи кооперативи з генеруючими установками до 150 кВт та приватних домогосподарств, для приведення їх у відповідність до зростання курсу євро.

Розміри нових тарифів для суб'єктів господарювання, зокрема, містяться у додатку до відповідної постанови регулятора, яка набуде чинності з 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Нацкомісія також скасувала дію своїх постанов від 30 грудня 2021 року, якими встановлювалися попередні рівні тарифів для суб'єктів господарювання, споживачів, включаючи кооперативи з генеруючими установками до 150 кВт та приватних домогосподарств.

У період з 30 грудня 2021 по 30 вересня 2022 "зелені" тарифи не переглядалися у зв'язку з військовою агресією Росії.

Відповідно до законодавства, "зелені" тарифи встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро НБУ за останні 30 календарних днів.

Джерело: elektrovesti.net

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