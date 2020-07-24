Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%

Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку без змін. Це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках. І водночас залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня.

Ціни в Україні помірно зростатимуть. Інфляція цього року повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 в.п.

М'яка монетарна та фіскальна політика підтримає споживчий попит та ділову активність. Також на ціни впливатиме подорожчання енергоносіїв та гірший врожай фруктів.

Українська економіка впаде на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%.

Темпи відновлення економіки будуть стримуватися пригніченим споживчим та інвестиційним попитом.

Облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року.

Попередні зниження облікової ставки ще не повністю відобразилися у вартості ресурсів. Банки продовжують знижувати відсотки за кредитами та депозитами. Але аби ставки закріпилися на однознаковому рівні, фінустанови мають бути впевненими в послідовній економічній політиці і розумному балансі між стриманням інфляції та монетарним стимулюванням.

Ключовим припущенням нашого макропрогнозу є продовження співпраці з МВФ.

Головним ризиком для цього прогнозу є триваліший термін пандемії коронавірусу та повернення до жорсткіших карантинних заходів, необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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