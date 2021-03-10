Націоналізація "Мотор Січі": Китайський інвестор пригрозив новими позовами

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Про це йдеться у заяві власника китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзіня від імені китайських інвесторів для ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такі заяви української влади допоможуть китайським інвесторам "Мотор Січі" перемогти в міжнародному арбітражі проти України та відшкодувати збитки.

"Ми вже подали і готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права китайських інвесторів", - йдеться у заяві Skyrizon.

Ван Цзінь додав, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським інвесторам, будуть використані як докази або предмет судового розгляду та передані до відповідних судових і правоохоронних органів.

За його словами, китайські інвестори готові до контролю з боку громадськості та юридичних перевірок.

Нагадаємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ "Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ"після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Источник: epravda.com.ua

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