Надання консультацій з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів, — нова волонтерська ініціатива Work.ua

Під час війни кожен докладає максимум зусиль на своєму фронті. Саме тому сайт пошуку роботи Work.ua започатковує нову волонтерську ініціативу — надання консультацій з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів.

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30 березня на сайті Work.ua почали збирати заявки від усіх охочих отримати консультації та рекомендації від професійних HR-ів. Усі консультації з пошуку роботи надаватимуться безкоштовно. Це рішення було продиктовано першочергово поточною ситуацією в Україні.

Величезна кількість тимчасово переміщених осіб, це близько 12 мільйонів людей, були змушені покинути свої домівки через війну. Ще понад 3 мільйони українців виїхали за кордон. Як наслідок — втрата роботи великою частиною цих людей. І це не враховуючи тих українців, які шукають роботу в постійному місці проживання через призупинення бізнесів або скорочення.

Work.ua активно залучає спеціалістів у сфері HR до ініціативи з безкоштовного карʼєрного консультування, які можуть допомогти українцям із написанням резюме, підготовкою до співбесіди й найголовніше — пошуком роботи в Україні та за її межами.

Для HR-ів

Що потрібно буде робити HR-ам

Надавати українцям консультації з пошуку роботи на волонтерських засадах. Консультації проходитимуть онлайн або телефоном.

Як будуть відбуватись консультації з пошуку роботи

Усі HR-и, які долучаться до ініціативи, матимуть доступ до запитів шукачів. Необхідно буде вибрати та забронювати запит, самостійно зв’язатися з людиною і провести консультацію. Тривалість однієї консультації — до 1 години (оптимально — 30-45 хвилин). Кількість консультацій на тиждень — на розсуд фахівця з персоналу, залежно від того, скільки часу та сил має спеціаліст.

Як фахівцям з персоналу долучитись до ініціативи

Заповнити гугл-форму. Там є посилання на телеграм-канал, де співробітники Work.ua будуть тримати зв’язок з HR-волонтерами.

Запити, на які очікують кар'єрні консультанти

Як шукати роботу в тому чи іншому місті України?

Як шукати роботу за кордоном (Польща, Німеччина, Румунія та інші країни)?

Як скласти резюме українською, англійською?

Як заповнити профіль у LinkedIn?

Про що питають на співбесідах і як краще відповідати?

«Якщо фахівці зі сфери HR знають відповіді на одне чи кілька з цих запитань — просимо долучатись до нашої ініціативи», — закликає команда Work.ua.

Для шукачів

Як будуть проходити консультації з пошуку роботи

1. Спеціаліст отримує запит.

2. Після цього фахівець повинен зв'язатись телефоном/у месенджері з шукачем і домовитись про зручний час для проведення консультації.

3. Тривалість однієї консультації — 30-45 хвилин.

4. Консультація відбудеться онлайн або телефоном.

Як шукачу отримати консультацію

Заповнити гугл-форму, після чого спеціаліст зв’яжеться з шукачем протягом тижня. Експерти працюватимуть на волонтерських засадах у вільний час.

Источник: www.work.ua

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