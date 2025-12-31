Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 51

Надходження турзбору зросли на понад третину: які регіони відвідують найчастіше

Надходження турзбору зросли на понад третину: які регіони відвідують найчастіше

За січень-листопад надходження туристичного збору зросли на 35,4% порівняно з відповідним періодом торік. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Йдеться, що найпопулярнішими туристичними напрямками залишаються Київ та Львівщина, які разом отримали майже 40% усієї суми збору:

• Київ – 68,8 млн грн,

• Львівська область – 61,6 млн грн.

Серед інших регіонів-лідерів:

• Івано-Франківська область – 45,6 млн грн,

• Закарпатська область – 30,4 млн грн.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хімія війни: як фантазія сапера-прикордонника нищить ворога (ВІДЕО)
Сегодня 08:49    18
НАЗК оголосило старт кампанії звітування щодо лобістської діяльності
Сегодня 08:41    23
Понад 185 млн грн збитків одному з найбільших енергетичних підприємств країни
Сегодня 08:38    34
Геополитические итоги 2025 года
Сегодня 08:26    70
Збито/подавлено 101 ворожий БПЛА
Сегодня 08:26    58
Заяви кремля про атаку на резиденцію путіна є фейком, – СЗРУ
Сегодня 08:12    68
Оперативна інформація станом на 08.00 31.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    63
Ми - фронтир
Сегодня 08:04    60
З Національної музичної академії України прибрали ім’я Чайковського
Сегодня 07:57    69
Дронарі «Сталевого Кордону» знищують бойові можливості ворога (ВІДЕО)
Сегодня 07:50    65
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 