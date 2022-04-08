Нафта під самоембарго та зміцнення рубля: підсумки на економічному фронті 7 квітня

Нафта — один з ключових товарів, на якому тримається російська економіка. Довгими роками нафтодолари допомагали російській владі накопичувати та удосконалювати свої збройні сили, готуючись но все нових й нових конфліктів з сусідами.

Також нафта стала потужним аргументом у зовнішній політиці рф. Завдяки дешевим тарифам на постачання російської нафти тримається вся нафтопереробна галузь білорусі. Не виключено, що саме завдяки умовам на постачання "чорного золота" білорусь й була втягнута у конфлікт проти України як майданчик для російських наземних та повітряних військ.

Сьогодні російська нафта, попри рекордні ціни на "чорне золото" у світі, більше не приносить кремлю тієї економічної та політичної вигоди, як раніше. Після повномасштабного вторгнення до України від російської нафти масово почали відмовлятися іноземні імпортери. Для того, аби продати свої нафтопродукти росії доводиться робити велику знижку.

Нафтове самоембарго

Попри жахливі звірства, які російські солдати вчинили в українських містах, західний світ не поспішає завдавати по економіці агресора найболючішого удару та не запроваджує обмежень на торгівлю російськими нафтою та газом.

Однак, не зважаючи на це, бажаючих купувати російську нафту у світі все одно обмаль. Для того, аби знайти покупця, російські експортери знижують ціни на своє "чорне золото". Розмір цієї знижки напередодні сягнув майже 35 доларів за барель (порівняно з вартістю бареля нафти Brent) — рекордного показника за останній час.

Хоча навіть знижка не вирішує проблем російської нафтової промисловості: обсяги видобутку все ще суттєво перевищують обсяги попиту.

Крім цього, експортери російської нафти відчувають цілу низку проблем з логістикою та доступом до європейських та американських портів, а також зі страхуванням вантажів.

"Все це, звичайно, вносить свої корективи, тому у квітні у нас буде коригування", — узагальнив віцепрем'єр-міністр рф Олександр Новак.

Він уточнив, що у квітні росії доведеться зменшити обсяги видобутку нафти на 4-5%. Відповідним чином знизяться й надходження коштів від продажу нафти до російської економіки та бюджету.

Брак покупців російських нафтопродуктів може призвести до зупинки кількох нафтопереробних заводів найбільшої недержавної нафтової компанії росії "Лукойл". Компанія відчуває дефіцит потужностей для зберігання мазуту. Через західні санкції обсяги його продажу "Лукойлом" стрімко скоротились.

Для того, аби надлишки мазуту не призвели до зупинки НПЗ компанії, у "Лукойлі" звернулися до Новака з проханням дозволити спалити їх на російських ТЕЦ.

Оскільки такі дії завдадуть серйозної шкоди російській екології, у "Лукойлі" попросили російський уряд скасувати штрафи за такі дії.

Найгірше безробіття за останнє десятиріччя

За підрахунками аналітиків Bloomberg, безробіття в росії сягне найгіршого показника за останнє десятиріччя. Під загрозою в цьому році можуть опинитися близько 2 мільйонів робочих місць.

Щоправда, через тиск влади компанії намагаються не вдаватися до звільнень, а шукати інші шляхи економії витрат на персонал, як-то зменшення зарплат, встановлення неповного робочого дня чи тимчасові відпустки за власний рахунок.

Поки спричинена санкціями у відповідь на війну в Україні економічна криза у росії відбивається на пропозиціях роботи – нові вакансії за місяць скоротилися в середньому на 20%.

Втім, труднощі у продовженні нормальної роботи, а значить – і у забезпеченні персоналу вже виникають навіть у тих компаній, на яких їх поки і не чекали.

Наприклад, 124 росіянина потенційно можуть втратити роботу через рішення піти з російського ринку данського виробника лакофарбового покриття Hempel.

Разом з тим в росії не кидають спроб реанімувати своє "імпортозаміщення". Остання потуга – розробка російського маркету додатків для смартфонів замість заблокованих AppStore та Google Play. Наступний крок, мабуть, буде робота над стрімінговим музичним сервісом, бо з 11 квітня в росії повністю припиняє працювати Spotify.

Источник: epravda.com.ua

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