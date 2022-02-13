Нафта подорожчала до 7-річного максимуму

Ціни на нафту марки Brent зросли на 3%, перевищивши 95 доларів за барель, досягнувши таким чином максимумів з 1 жовтня 2014 року.

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що це пов'язано з можливим вторгненням РФ в Україну та посиленням побоювань щодо дефіциту світових запасів нафти.

Нагадуємо:

11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»